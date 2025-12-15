Телата на двама души са открити в дома на известен холивудски режисьор: какво се е случило

Роб Райнер започва да режисира през 60-те години на миналия век

Телата на двама души бяха открити в дома на известния холивудски режисьор Роб Райнър в Лос Анджелис , съобщава Reuters.

Пожарната служба на Лос Анджелис съобщи на NBC, че вътре са били открити телата на мъж и жена на възраст около 78 и 68 години.

Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства.

Роб Райнер започва да режисира през 60-те години на миналия век. Той получава широко признание с филмите си „Списъкът с желания“ и „Няколко добри мъже“. Той се появява и на екрана като бащата на главния герой във филма „Вълкът от Уолстрийт“ от 2013 г.