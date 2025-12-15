Полицията в Лос Анджелис разследва смъртта на режисьора Роб Райнер и съпругата му

Още по темата: Телата на двама души са открити в дома на известен холивудски режисьор: какво се е случило 15.12.2025 06:47

Райнер е режисирал емблематични филми като „Когато Хари срещна Сали...“

Актьорът, режисьорът и политическият активист Роб Райнер и съпругата му бяха намерени мъртви в дома си в Лос Анджелис в неделя, а полицейските детективи разследват обстоятелствата като очевидно убийство, съобщиха градските власти, цитирани от Reuters.

Макар полицията да отказа да оповести публично самоличността на двамата починали, кметът Карен Бас и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм публикуваха изявления, в които потвърждават, че 78-годишният Райнер и 68-годишната му съпруга Мишел са починали.

„Това е огромна загуба за нашия град и нашата страна. Приносът на Роб Райнер се отразява в цялата американска култура и общество, а той е подобрил живота на безброй хора чрез своята творческа работа и борба за социална и икономическа справедливост“, написа кметът.

Заместник-началникът на полицията в Лос Анджелис Алън Хамилтън съобщи в неделя вечерта, че патрулни полицаи от LAPD, извикани в дома в неделя следобед, са открили два трупа в жилището.

Детективите от отдела за грабежи и убийства на LAPD са чакали заповед за претърсване, преди да влязат в дома, за да проведат задълбочено претърсване и разследване на помещенията, каза Хамилтън.

LAPD нарече случая разследване на „очевидно убийство“, въпреки че Хамилтън заяви, че полицията не е идентифицирала заподозрян към неделя вечер.

Причината за смъртта ще бъде оповестена от Медицинската служба на окръг Лос Анджелис, каза Хамилтън.

Актьорът Джереми Лондон заяви в публикация в социалната мрежа Х, че смъртта на Райнер ще „остави дупка в Холивуд, която никога няма да може да бъде запълнена“.

Farewell, RR. Nothing but love for ya pic.twitter.com/4CAzMOBqbC — George Wallace (@MrGeorgeWallace) December 15, 2025

Като актьор, Райнер е най-известен с ролята си в телевизионната комедия „All in the Family“ като Майк „Meathead“ Стивик, зет и либерален контрапункт на главния герой, фанатикът от работническата класа Арчи Бънкър, изигран от Карол О'Конър.

Съпругата му Мишел някога е била фотограф, заснела образа на Доналд Тръмп, който се появява на корицата на книгата му „Тръмп: Изкуството на сделката“.

Роб Райнер, роден в Ню Йорк и син на покойния комедиен сценарист и актьор Карл Райнер, също е известен с политическата си активност.