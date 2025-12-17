След глобите на ЕС: САЩ заплашват с контрамерки

Вашингтон може да наложи такси и ограничения на европейски доставчици на услуги

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи такси и ограничения на европейски доставчици на услуги в отговор на това, което определя като „дискриминационни действия“ срещу американски компании. Това съобщи агенция „Ройтерс“.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Службата на търговския представител на САЩ обвини Европейския съюз и отделни негови държави членки в „дискриминационни и тормозещи съдебни дела, данъци, глоби и регулаторни мерки“ срещу американски доставчици на услуги. Според Вашингтон същевременно европейските компании оперират свободно на американския пазар.

„Ако ЕС и неговите държави продължат да ограничават конкурентоспособността на американските доставчици чрез дискриминационни средства, САЩ няма да имат друг избор, освен да използват всички инструменти, с които разполагат, за да противодействат на тези неразумни мерки“, заявиха от Службата.

Оттам допълниха, че американското законодателство позволява налагането на такси или ограничения върху чуждестранни услуги, наред с други ответни действия.

Предупреждението идва на фона на засилен регулаторен натиск от страна на ЕС върху големите технологични компании. По-рано европейските регулатори наложиха глоба от 120 млн. евро на социалната платформа „Екс“, а преди това санкционираха „Гугъл“ с рекордна глоба от 2,95 млрд. евро.

Вашингтон вече разкритикува цифровото законодателство на ЕС, като свърза евентуално облекчаване на американските мита върху вноса на стомана с по-слаби цифрови регулации в Европа. Американската администрация е инструктирала и свои дипломати да започнат лобистка кампания срещу европейските разпоредби.

Европейската комисия отхвърли обвиненията, като заяви, че нейните правила се прилагат „еднакво и справедливо за всички компании, които оперират на територията на ЕС“. Говорителят на Комисията Томас Рение подчерта, че регулациите целят безопасна, честна и равнопоставена цифрова среда и се прилагат без дискриминация.