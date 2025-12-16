Илон Мъск започна да финансира републиканците преди изборите през 2026 г.

Предприемачът Илон Мъск е започнал да финансира кампаниите на републиканците в Камарата на представителите и Сената за междинните избори през 2026 г. в САЩ. Това бележи възстановяване на отношенията му с президента на Съединените щати Доналд Тръмп след публичния конфликт по-рано тази година, съобщава Axios, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, бизнесменът вече е дарил големи суми в подкрепа на републиканците и възнамерява да продължи финансирането през целия изборен цикъл през 2026 г. Точният размер на даренията му ще бъде разкрит след публикуването на официалните отчети за финансирането на кампанията следващия месец.

Подкрепата на Мъск може да играе важна роля за Републиканската партия, която се стреми да запази контрола над Конгреса и да предотврати завръщането на демократите, особено в Камарата на представителите. По време на кампанията през 2024 г. Мъск стана най-големият дарител, дарявайки приблизително 291,5 милиона долара, предимно в подкрепа на преизбирането на Тръмп.

Новите дарения са последвани от неформални контакти на Мъск с представители на администрацията, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс и началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. Източници на Axios отбелязват, че Мъск е изоставил идеята за създаване на трета страна и сега действа като традиционен основен републикански донор, подкрепяйки партийни кампании и супер PACs.

На 3 декември Politico съобщи, че Мъск е развил силни лични отношения с вицепрезидента на САЩ през 2025 г. Изданието смята, че въпреки че Мъск се е оттеглил от политиката, той и неговите "колосални политически разходи" биха могли да осигурят мощна подкрепа на Ванс, ако се кандидатира през 2028 г.