Тръмп заведе дело на BBC за клевета

Американският президент Доналд Тръмп заведе дело срещу BBC за клевета заради редактирани откъси от реч, които създават впечатление, че е насочил свои поддръжници да щурмуват Капитолия във Вашингтон на 6 януари 2021 г. В иска се казва, че умишлено е пропусната частта, в който той призовава за мирен протест.

Медията се извини преди време на Тръмп, но заяви, че няма правно основание да бъде съдена.

Тръмп заявява в иска си за общо 10 млрд. долара, подаден вчера, 15 декември, във федерален съд в Маями, че телевизията, въпреки извинението си, "не е показала реално разкаяние за неправомерните си действия, нито е направила значими институционални промени, за да предотврати бъдещи журналистически злоупотреби".