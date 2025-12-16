Доналд Тръмп с обръщение към нацията

Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще се обърне към нацията по телевизията в сряда, 17 декември.

Той добави, че това е била „страхотна година“ за Съединените щати откакто се е върнал на власт през януари, предаде АФП.

„Скъпи съграждани, утре вечер в 21:00 часа източно стандартно време ще се обърна към нацията на живо от Белия дом. Очаквам с нетърпение да се „видим“ тогава“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

„Това беше чудесна година за нашата страна, а най-доброто тепърва предстои!“,добави американският президент.