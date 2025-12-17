САЩ готвят нови санкции срещу Русия, ако Путин не подпише мирно споразумение

САЩ подготвят нов кръг от санкции срещу руския енергиен сектор, за да увеличат натиска върху Москва, ако Владимир Путин отхвърли мирното споразумение, съобщава Bloomberg.

Във Вашингтон обмислят различни варианти, включително налагане на санкции на кораби от т.нар. сенчест флот на Русия и търговци, които улесняват търговията с руски петрол, съобщили източници на изданието.

Министърът на финансите Скот Бесент е обсъдил тези планове на среща с група европейски посланици по-рано тази седмица, твърдят източниците. Окончателното решение обаче остава за президента Доналд Тръмп.

„Президентът Тръмп е президентът на мира и аз повторих, че под негово ръководство Америка ще продължи да дава приоритет на прекратяването на войната в Украйна“, написа той в публикация в социалната медийна платформа X след срещата.

От Белия дом са коментирали пред Bloomberg и Reuters, че Тръмп все още не е взел никакви решения относно налагането на нови санкции срещу Русия, но са уточнили, че е „работата на агенциите да подготвят предварително варианти за президента“.

Кремъл е наясно, че някои американски служители обмислят планове за въвеждане на нови санкции срещу Русия, заяви говорителят на Путин Дмитрий Песков пред репортери в сряда, според информационната агенция Интерфакс. „Очевидно е, че всякакви санкции са вредни за процеса на възстановяване на отношенията“, каза той.

Цената на петрола се повиши за кратко след новината. Фючърсите на Brent се покачиха с до 70 цента за барел, достигайки 60,33 долара, преди да намалят покачването си, отбелязва Bloomberg.