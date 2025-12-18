САЩ ще санкционират съдии от Международния наказателен съд

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че САЩ ще санкционират двама съдии от Международния наказателен съд (МНС) заради съдебни действия срещу Израел и негови граждани, предаде БТА.

"Днес налагам санкции на двама съдии от Международния наказателен съд - Гоча Лордкипанидзе от Грузия и Ерденебалсурен Дамдин от Монголия - съгласно указ, подписан от президента Доналд Тръмп през февруари тази година. Тези лица са участвали пряко в процедурите на МНС за разследване, арестуване, задържане и съдебно преследване на израелски граждани без съгласието на Израел", заяви Рубио.

От своя страна, МНС подчерта, че санкциите на САЩ са "отявлено нападение срещу независимостта на една безпристрастна съдебна институция", и че съдът решително застава зад своите служители и зад жертвите на невъобразимите издевателства. "Съдът ще продължи работата си съвместно с всичките си партньори, за да осигури ефективното и независимото изпълнение на правомощията си", посочва МНС.