Тръмп спира лотарията за зелени карти в САЩ

Автор: Труд онлайн
Америка

Тръмп отдавна се противопоставя на лотарията

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем разпореди спирането на програмата за лотария за зелени карти по указание на Доналд Тръмп, като заяви, че тя е позволила на заподозрения за стрелбата в Браунския университет да пристигне в страната, съобщава The Guardian.

Заподозреният Клаудио Невес Валенте, португалски гражданин, първоначално е влязъл в САЩ с студентска виза през 2000 г., а по-късно е станал постоянен жител през 2017 г., според Оскар Перес, полицейски шеф в Провидънс, Род Айлънд. Валенте е намерен мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана.

„Този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде допуснат в нашата страна“, каза Ноем в социалната мрежа X.

Тръмп отдавна се противопоставя на лотарията за разнообразни визи. Обявлението на Ноем е най-новият пример за използване на трагедия за постигане на целите на имиграционната политика.

След като афганистанец беше идентифициран като стрелецът в смъртоносното нападение срещу членове на Националната гвардия през ноември, администрацията на Тръмп наложи строги правила срещу имиграцията от Афганистан и други страни.

Програмата за визи DV1 предоставя до 50 000 зелени карти годишно чрез лотария на хора от страни, които са слабо представени в САЩ, много от които в Африка.

Още от (Америка)

Най-четени

Мнения