Тръмп спира лотарията за зелени карти в САЩ

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем разпореди спирането на програмата за лотария за зелени карти по указание на Доналд Тръмп, като заяви, че тя е позволила на заподозрения за стрелбата в Браунския университет да пристигне в страната, съобщава The Guardian.
Заподозреният Клаудио Невес Валенте, португалски гражданин, първоначално е влязъл в САЩ с студентска виза през 2000 г., а по-късно е станал постоянен жител през 2017 г., според Оскар Перес, полицейски шеф в Провидънс, Род Айлънд. Валенте е намерен мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана.
„Този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде допуснат в нашата страна“, каза Ноем в социалната мрежа X.
„Този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде допуснат в нашата страна", каза Ноем в социалната мрежа X.
Тръмп отдавна се противопоставя на лотарията за разнообразни визи. Обявлението на Ноем е най-новият пример за използване на трагедия за постигане на целите на имиграционната политика.
След като афганистанец беше идентифициран като стрелецът в смъртоносното нападение срещу членове на Националната гвардия през ноември, администрацията на Тръмп наложи строги правила срещу имиграцията от Афганистан и други страни.
Програмата за визи DV1 предоставя до 50 000 зелени карти годишно чрез лотария на хора от страни, които са слабо представени в САЩ, много от които в Африка.