Тръмп спира лотарията за зелени карти в САЩ

Още по темата: Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ 14.12.2025 10:13

Тръмп отдавна се противопоставя на лотарията

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем разпореди спирането на програмата за лотария за зелени карти по указание на Доналд Тръмп, като заяви, че тя е позволила на заподозрения за стрелбата в Браунския университет да пристигне в страната, съобщава The Guardian.

Заподозреният Клаудио Невес Валенте, португалски гражданин, първоначално е влязъл в САЩ с студентска виза през 2000 г., а по-късно е станал постоянен жител през 2017 г., според Оскар Перес, полицейски шеф в Провидънс, Род Айлънд. Валенте е намерен мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана.

„Този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде допуснат в нашата страна“, каза Ноем в социалната мрежа X.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

Тръмп отдавна се противопоставя на лотарията за разнообразни визи. Обявлението на Ноем е най-новият пример за използване на трагедия за постигане на целите на имиграционната политика.

След като афганистанец беше идентифициран като стрелецът в смъртоносното нападение срещу членове на Националната гвардия през ноември, администрацията на Тръмп наложи строги правила срещу имиграцията от Афганистан и други страни.

Програмата за визи DV1 предоставя до 50 000 зелени карти годишно чрез лотария на хора от страни, които са слабо представени в САЩ, много от които в Африка.