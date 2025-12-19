Тръмп облекчи ограниченията за употреба на марихуана в САЩ

Още по темата: Тръмп: Наследих страшна бъркотия и сега я оправям 18.12.2025 21:35

Това не легализира марихуаната по никакъв начин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на федералните ограничения за употреба на марихуана в САЩ, съобщава Reuters.

„С удоволствие обявявам, че днес ще подпиша изпълнителна заповед, с която марихуаната се пренарежда от контролирано вещество от Списък I в контролирано вещество от Списък III, предназначено за медицинска употреба“, каза президентът в Овалния кабинет на Белия дом, преди да подпише документа.

Той каза още, че тези мерки „са били поискани от десетилетия от пациенти в Съединените щати, страдащи от силна болка и нелечими заболявания“.

„Това не легализира марихуаната по никакъв начин, форма или вид и по никакъв начин не санкционира употребата ѝ като наркотик за развлечение“, подчерта американският лидер.

Категория трета включва наркотици, които може да са по-малко физически или психологически пристрастяващи от контролираните вещества от категория едно и две.

Висши служители от администрацията заявиха, че основната цел на заповедта е да се увеличи медицинското изследване на марихуаната и свързаните с нея продукти, за да се разберат рисковете и потенциалът им за лечение. Центровете за медицински услуги и медикал планират да позволят на някои бенефициенти да използват продукти, произведени от коноп, още през април.

Десетки републиканци от Камарата на представителите и Сената на САЩ написаха писмо до Тръмп в четвъртък, в което го молят да не подписва заповедта.

На федерално ниво, законите на Съединените щати забраняват продажбата, притежанието и употребата на марихуана, която е класифицирана като наркотик. Употребата на марихуана за развлекателни цели е легализирана в някои щати, включително окръг Колумбия.

Повече от 30 други щата са легализирали продажбата на марихуана за медицински цели. В повечето случаи употребата на канабис е разрешена за хора с рак, глаукома и други заболявания, както и за възстановяване от инсулт, някои наранявания и депресия.