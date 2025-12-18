Тръмп: Наследих страшна бъркотия и сега я оправям

Съединените щати са отчели отлив на мигранти за първи път от половин век

Когато встъпих в длъжност, имахме най-лошата инфлация за последните 48 години, каза Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп се обърна към сънародниците си в необичайно обръщение към нацията. В него той се похвали с постиженията си и обвини предшественика си Джо Байдън за растящите потребителски цени.

Тръмп похвали работата на правителството си през отминаващата година по редица въпроси - от намаляването на незаконно влизащите през границите до свалянето на цените на някои стоки.

“Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям. Когато встъпих в длъжност, имахме най-лошата инфлация за последните 48 години. Някои биха казали изобщо в историята на страната ни, което вдигна цените безпрецедентно. Милиони американци не можеха да си позволят основни продукти.”, каза лидерът на САЩ във встъпителните си изречения.

“Имахме най-лошите търговски споразумения, които някога са сключвани. Страната ни беше обект на подигравки от цял свят. Но вече никой не се смее. През последните 11 месеца ние внесохме повече положителни промени във Вашингтон, отколкото която и да е друга администрация в американската история”, заяви американският президент.

В 20-минутното си обръщение Тръмп подчерта заслугата си за възстановяването на американската мощ.

“Тук, у дома, връщаме икономиката ни обратно от ръба на разрухата. Предишната администрация и нейните съюзници в Конгреса ограбиха държавната хазна с трилиони долари, което доведе до безпрецедентно покачване на цените и на всичко останало. Аз ще понижа тези високи цени и ще го направя много бързо”, подчерта Доналд Тръмп. Той обеща на американците “икономически разцвет, какъвто светът никога не е виждал”.

“Възстанових силата на Америка и разреших осем войни за десет месеца. Унищожих иранската ядрена заплаха и прекратих войната в Газа, като донесох за първи път от 3 хиляди години насам мира в Близкия изток. Осигурих и освобождаването на заложниците, както живите, така и мъртвите”, каза още Тръмп.

Съединените щати са отчели отлив на мигранти за първи път от половин век, обяви още президентът на САЩ в обръщението си към нацията. “Мигрантите се завръщат у дома, оставяйки повече жилища и работни места за американците”, каза той. Тръмп определи проблема с имиграцията като заплаха за националната сигурност и икономическата стабилност, твърдейки, че неконтролираната миграция е натоварила ресурсите и е разрушила общностите. Американският лидер настоя за по-строг граничен контрол и по-строги мерки за прилагане на закона, предупреждавайки, че настоящите политики застрашават както американските граждани, така и бъдещето на страната.

През ноември броят на задържаните от Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) достигна рекордните 66 000, съобщи CBS News. В края на ноември Тръмп обяви, че възнамерява напълно да забрани имиграцията от всички страни от третия свят, за да “даде шанс на американската система да се възстанови”.

Американският президент обяви още, че всеки американски военнослужещ ще получи еднократен чек за 1776 долара преди Коледа - 1776 като годината на Декларацията за независимост, с която са създадени САЩ, събитие, от което догодина се отбелязват 250 години, отбелязва Франс прес.