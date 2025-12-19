56-годишен българин почина в щатски затвор

След арест от имиграционните служби

56-годишен мъж е починал във федерален арест в центъра за обработка North Lake в северната част на щата Мичиган, според два източника от Конгреса в Мичиган, съобщава The Detroit News.

Служители на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) са уведомили Комитета за национална сигурност на Сената за смъртта тази седмица, а агенцията разследва случая, според източниците. Обстоятелствата около смъртта не са оповестени, а ICE не е отговорила на запитвания за информация тази седмица.

Мъжът се е казвал Ненко Ганчев, български гражданин, арестуван в Чикаго, според информацията, предоставена на комитета от ICE.

Сенатор Гари Питърс, водещият демократ в Комитета за вътрешна сигурност на Сената, заяви, че е „разтревожен“ от съобщената смърт в обекта на ICE близо до Болдуин в селския окръг Лейк.

„Хората, които са под стража на американското правителство, трябва да бъдат третирани хуманно и да имат достъп до животоспасяваща медицинска помощ. Докато причината за тази смърт в Мичиган все още се разследва, аз поисках официална информация от служителите на ICE“, каза Питърс.