САЩ задържаха още един петролен танкер край Венецуела

Съединените щати са задържали още един петролен танкер край бреговете на Венецуела в международни води, потвърди министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноъм. Случаят е втори за последните седмици и е факт дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви „пълна блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела.

Ноъм потвърди, че американската брегова охрана е задържала танкер, който последно е акостирал във Венецуела, предаде БТА.

"Съединените щати ще продължат да преследват незаконното движение на санкциониран петрол, използван за финансиране на наркотероризъм в региона. Ще ви намерим и ще ви спрем", заяви тя в публикация в социалните мрежи.

Това е вторият подобен случай този месец. Танкерът е бил задържан в международни води край бреговете на Венецуела.

По-рано в събота трима американски служители съобщиха пред Ройтерс, че корабът е бил задържан. Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че танкерът е превозвал санкциониран петрол.

"Това беше кораб с фалшив флаг, който е оперирал като част от венецуелската сенчеста флота за трафик на откраднат петрол и финансиране на наркотерористичния режим на Мадуро", написа Кели в публикация в социалната мрежа "Екс".

Венецуелското правителство определи задържането на танкера като "сериозен акт на международно пиратство". В официално изявление Каракас заяви, че "осъжда и отхвърля кражбата и отвличането на частен кораб, превозващ петрол, както и насилственото изчезване на екипажа му, извършени от военен персонал на Съединените щати в международни води". Венецуела добави, че ще докладва случая на Съвета за сигурност на ООН и други международни организации.

Британската компания за управление на морски рискове "Вангуард" ("Vanguard") заяви, че задържаният кораб вероятно е танкерът "Сенчърис" (Centuries) под панамски флаг, спрян източно от Барбадос в Карибско море.

Джереми Панер, партньор в адвокатската кантора "Хюз Хъбърд" ("Hughes Hubbard") във Вашингтон и бивш следовател в службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), заяви, че корабът не е бил включен в списъка на санкционираните от САЩ.

"Залавянето на кораб, който не е санкциониран от САЩ, бележи поредното увеличаване на натиска на Тръмп върху Венецуела и противоречи на обявената блокада само на санкционирани танкери", коментира Панер.

Във вторник Тръмп обяви, че нарежда "цялостна и пълна блокада на всички санкционирани танкери, влизащи и излизащи от Венецуела". След първото задържане миналата седмица натоварени танкери с милиони барели суров петрол останаха във венецуелски води, за да избегнат риск от конфискация. Оттогава износът на суров петрол от страната спадна рязко.

Макар че много от танкерите, превозващи венецуелски петрол, са под санкции, други – включително кораби, използвани от американската енергийна компания "Шеврон" ("Chevron") – имат специални разрешения за транспортиране.

Китай остава най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който съставлява около 4 процента от неговия внос. През декември доставките са на път да надхвърлят средно 600 000 барела дневно, сочат анализи.

Анализатори отбелязват, че макар световният пазар на петрол засега да е добре снабден, продължителна блокада и загуба на близо един милион барела дневно биха могли да доведат до повишение на цените.

От въвеждането на енергийни санкции срещу Венецуела през 2019 г. търговията с венецуелски петрол все по-често се осъществява чрез т.нар. "сенчеста флота" – танкери, които прикриват маршрута си и често оперират под фалшиви имена или флагове. Според данни на сайта "Танкъртракърс" ("TankerTrackers.com") към момента около 38 от над 70 такива танкера във венецуелски води са под санкции на Министерството на финансите на САЩ.