Тръмп сменя близо 30 посланици на САЩ

Администрацията на Тръмп отзовава близо 30 дипломати от кариерата си от посланически и други висши длъжности, докато се стреми да промени дипломатическата си позиция в чужбина с персонал, считан за напълно подкрепящ приоритетите на президента Доналд Тръмп "Америка на първо място".

Ръководителите на мисии в поне 29 държави са били информирани миналата седмица, че мандатите им ще приключат през януари, според двама служители на Държавния департамент, които са говорили при условие за анонимност, за да обсъдят вътрешните кадрови премествания, съобщава AP.

Всички те бяха заели постовете си в администрацията на Байдън, но бяха "преживели" първоначална чистка в първите месеци на втория мандат на Тръмп, насочена главно към политически назначения. Това се промени в сряда, когато те започнаха да получават известия от служители във Вашингтон за предстоящите си напускания.

Посланиците служат по волята на президента, въпреки че обикновено остават на постовете си от три до четири години. Засегнатите от промените не губят работата си в дипломатическите служби, но ще се върнат във Вашингтон за други назначения, ако желаят, заявиха официални лица.