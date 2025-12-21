Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард заяви, че Русия няма нито ресурсите, нито възможностите да завземе Украйна, камо ли да атакува Европа. Тя коментира репортаж на Ройтерс, че Владимир Путин възнамерява да отиде отвъд войната срещу Украйна и обмисля атака срещу балтийските държави. Габард заяви, че подобни твърдения са неверни и „лъжи и пропаганда“.

„Ройтерс е нетърпелива да говори от името на войнолюбците, които искат да подкопаят усилията на президента Тръмп да сложи край на тази кървава война, която доведе до над милион жертви от двете страни. Опасно е, че налагате фалшиви наративи, за да блокирате мирните усилия на президента Тръмп и да разпалвате истерия и страх сред обществеността, за да я насърчите да подкрепя ескалация на войната, което всъщност искат НАТО и ЕС - да въвлекат американските военни директно във война с Русия“, написа тя в "Х".

Габард подчерта, че американската разузнавателна общност е съобщила различна оценка на политиците, включително Майк Куигли, представителят на Демократическата партия в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, цитиран от Ройтерс. Според нея американското разузнаване смята, че Русия се стреми да избегне голяма война с НАТО.

„Действията на Русия на бойното поле показват, че в момента тя не е способна да завладее и окупира цяла Украйна, камо ли Европа“, добави директорът на разузнаването.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на шестима източника, запознати с американското разузнаване, написа, че Владимир Путин остава ангажиран с пълното превземане на Украйна. Източниците на агенцията твърдят също, че Москва обмисля атака срещу Латвия, Литва и Естония.