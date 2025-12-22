Вицепрезидентът на САЩ разкри кои въпроси остават нерешени в преговорите

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс обяви „пробив“ в мирните преговори за Украйна, но добави, че все още не може да каже със сигурност, че е възможно мирно уреждане. В интервю за UnHerd той очерта на какъв етап е процесът и кои са основните пречки.

„И трите групи имат свои собствени проблеми. Получих актуализация от нашите преговарящи тази сутрин. Вярвам, че постигнахме пробив в извеждането на всички проблеми наяве. В началото всички малко замъгляват ситуацията, криейки се зад фалшиви проблеми, без да разкриват картите си. Това, което видяхме от украинците и руснаците през последните няколко седмици, е истинско разбиране за това кое не подлежи на договаряне и кое може да се договаря“, обясни той, подчертавайки, че „пробивът е, че всички въпроси сега се обсъждат открито“.

По думите му, руснаците искат да получат цялата Донецка област. "Украинците, разбираемо, виждат това като сериозен проблем със сигурността, но признават, че вероятно в крайна сметка ще загубят Донецк... но, знаете ли, това "в крайна сметка" може да се случи след 12 месеца или може да се случи по-късно. Така че, тази териториална отстъпка е сериозна пречка в преговорите - тази ужасна териториална отстъпка, трябва да кажа", коментира вицепрезидентът на САЩ.

Другите остри въпроси, според Ванс, са съдбата на Запорожката АЕЦ, на етническите руснаци в Украйна и на етническите украинци в Русия и най-вече в окупираните територии. "И, разбира се, е въпросът за възстановяването на Украйна, върху който украинците, разбираемо, са много фокусирани, докато руснаците - по-малко", добави вицепрезидентът.