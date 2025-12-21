Марк Рюте: Тръмп е единственият, който успя да доведе Путин на масата за преговори

Още по темата: Украйна може да получи гаранции за сигурност от САЩ, подобни на Член 5 на НАТО 15.12.2025 21:48

„Доналд Тръмп е единственият, който успя да доведе Путин на масата за преговори“ - това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за Bild.

Според Рюте, настоящото време е най-опасното за Европа от края на Втората световна война.

Относно възможността Русия да атакува страни от НАТО той коментира:

„Трябва да направим две неща. Първо, да увеличим разходите за отбрана и да увеличим производството. И второ, да гарантираме, че Украйна ще остане възможно най-силна в борбата. Защото, ако Русия получи контрол над цяла Украйна, това ще има колосални последици за НАТО. Ще трябва да похарчим значително повече, отколкото се договорихме в Хага.“

Според шефът на НАТО, основната причина за това, че войната не може да бъде прекратена вече четвърта година е руският лидер Владимир Путин.

„Причината е Путин. Той е готов да пожертва 1,1 милиона от собствените си хора. И тази година той е постигнал само много малки успехи: минимални териториални придобивки, по-малко от 1% от украинската територия в сравнение с началото на годината. И за това, според нашите оценки, до 1,1 милиона души са били убити или ранени от руска страна. Това е ужасно. Но това е реалността, с която се справяме“, каза Марк Рюте.

„Трябва да гарантираме, че Украйна никога повече няма да бъде атакувана след прекратяване на огъня или мирно споразумение. Путин трябва да разбере, че втора атака би била опустошителна за него“, коментира той относно обсъжданите гаранции за сигурност за Украйна.

Попитан за евентуално разполагане на чуждестранни войски в Украйна той посочи:

„Мога да кажа следното: някои европейски държави посочиха, че ако е необходимо, биха били готови да участват [в такава мисия] с войски. В момента работим върху това как точно трябва да бъде структурирана тази „коалиция на желаещите“.

Генералният секретар на НАТО даде висока оценка за участието на Доналд Тръмп в преговорите.

„Тръмп е абсолютно ангажиран с този въпрос. Той е фокусиран върху прекратяването на тази война. Той е единственият, който успя да доведе Путин на масата за преговори, и единственият, който в крайна сметка може да го принуди да сключи мир. За това изпитвам голямо уважение към него“, призна Рюте.

„Някои казват: „Ако не се стигне до Путин, може да дойде някой още по-лош.“ Мога да кажа само едно: независимо какво се случва в Русия, не трябва да бъдем наивни. Ние сме мирен, отбранителен съюз. Но също така виждаме глобална връзка между Китай и Русия. Китай е насочен към Тайван. И съм убеден, че ако Китай използва военна сила там, това ще тласне по-малкия си партньор – Русия под ръководството на Путин – да ни разсее тук, в Европа. Затова трябва да сме подготвени“, каза още шефът на Алианса.