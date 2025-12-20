Нов неизвестен дрон се разби в Турция

Втори дрон с неустановен произход, открит за по-малко от 24 часа, е намерен разбит в поле в Северозападна Турция, съобщава Франс прес, позовавайки се на турски медии.

Според информации на частни телевизии и вестник „Джумхуриет“, който публикува снимки на предполагаемите останки, без видими идентификационни знаци, безпилотният апарат е открит в необработваемо поле край град Балъкесир – на около три часа път югозападно от Истанбул.

Към момента турските власти не са излезли с официална позиция. Телевизиите „Халк ТВ“ и „Хабертюрк“ съобщават, че дронът е транспортиран до Анкара, където ще бъде подложен на експертен анализ. Някои медии, позовавайки се на местни фермери, твърдят, че инцидентът е станал преди няколко дни.

Това е вторият подобен случай за по-малко от денонощие и третият от началото на седмицата, отбелязва АФП. При предходните инциденти са били открити дронове, като поне един от тях е определен от турските власти като апарат от руско производство.