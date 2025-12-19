Александър Лукашенко: Подготвяме голяма сделка със САЩ

Президентът на Беларус няма да се откаже от тесните си връзки с Русия

Беларус е близо до сключване на голямо споразумение за възстановяване на отношенията със Съединените щати, но няма да се откаже от тесните си връзки с Русия, заяви президентът Александър Лукашенко.

Пет дни след освобождаването на голяма група политически затворници в замяна на облекчаване на американските санкции, Лукашенко посочи, че очаква сближаването с Вашингтон да доведе до среща с президента Доналд Тръмп.

„Всичко върви към сключването на голяма сделка. Всичко върви към това аз и Тръмп да се срещнем и да постигнем споразумение“, каза той.

Президентът на Беларус уточни, че се обсъжда повторното отваряне на посолството на САЩ в Минск и мерките за сигурност, свързани с това. Той подчерта, че сближаването със САЩ няма да бъде за сметка на отношенията с други държави и че има „пълно разбирателство“ с Путин.