Украйна ще преговаря със САЩ преди Русия

В петък и събота нашият екип ще бъде в САЩ

Следващият кръг от преговори между Украйна и САЩ по плана за прекратяване на войната с Русия ще се проведе утре и в събота в Съединените щати, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

„В петък и събота нашият екип ще бъде в САЩ. Те вече пътуват, а американската страна ги очаква. Не знам кой ще участва, възможно е да има и европейци“, каза Зеленски, без да уточни състава на украинската делегация.

Новият кръг от разговори ще се състои непосредствено преди планираната за този уикенд във Флорида среща между руски и американски пратеници по темата за войната в Украйна, съобщиха представители на Белия дом. Засега не се съобщават подробности за състава на двете делегации.

Според „Политико“ САЩ ще бъдат представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп, докато Русия се очаква да изпрати специалния пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев.

Зеленски заяви, че позициите на Киев и Москва остават коренно различни.

„Русия иска да превземе целия регион Донбас и настоява ние да го напуснем. Това е тяхната позиция. Нашата е ясна – не сме готови да предприемем такива стъпки. САЩ търсят компромис“, каза украинският президент.

Държавният глава предупреди също, че Украйна ще бъде изправена пред „голям проблем“, ако лидерите на ЕС не постигнат споразумение за използването на замразените руски активи за финансова подкрепа на страната.