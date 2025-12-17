Ердоган настоявал Путин да си вземе ракетите С-400

Турция се стреми да върне системите за противовъздушна отбрана С-400, които закупи от Русия преди близо десетилетие. Това би сложило край на спорната сделка, която разтърси отношенията ѝ със САЩ и други членове на НАТО.

Този ход потенциално би позволил на Анкара да придобие и американските стелт изтребители F-35, на които отдавна се надява, пише Bloomberg.

Според източници на изданието, президентът Реджеп Тайип Ердоган е повдигнал въпроса за системите С-400 по време на среща с руския си колега Владимир Путин миналата седмица, след подобни дискусии, проведени преди това между представители на двете страни.

Кремъл отрече подобно искане да е било отправено по време на срещата между двамата лидери.

Действията на Ердоган следват нарастващия натиск от Вашингтон да се откаже от руските технологии. Желанието на Турция да възобнови участието си в програмата F-35 бяха обсъдени по време на срещата на Ердоган с Доналд Тръмп в Белия дом през септември. Близкият съюзник на американския президент и посланик в Турция Том Барак, заяви, че Анкара е по-близо до отказ от С-400, прогнозирайки, че въпросът може да бъде решен в рамките на следващите четири до шест месеца.

Владимир Путин и Ерджеп Ердоган

През 2019 г. САЩ изключиха Анкара от програмата F-35 в отговор на закупуването на системите С-400. През 2020 г. Вашингтон задейства Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции, за да предотврати достъпа на турската отбранителна промишленост до чувствителни технологии.

Според експерти, отказът от руско военно оборудване може значително да подобри отношенията със САЩ, проправяйки пътя за отмяна на американските ограничения срещу турската отбранителна промишленост и предоставяйки на Анкара достъп до изтребители F-35. Един висш турски дипломат наскоро заяви, че очаква ограниченията да бъдат отменени следващата година.

Турция придоби тази система по време на период на отчуждение от съюзниците си от НАТО, който започна по време на президентството на Барак Обама в Съединените щати и се влоши след неуспешния опит за преврат срещу Ердоган през 2016 г. По онова време Турция се стремеше да придобие американски ракети „Пейтриът“, но заяви, че Вашингтон няма намерение да сключва сделка. Това разочарование стана едно от оправданията на Анкара да се обърне към Русия и да закупи системата С-400.

Според публикацията, сега Анкара иска възстановяване на милиарди долари, похарчени за придобиването на руската система за противовъздушна отбрана. Това повдига възможността Турция да поиска приспадане от разходите си за внос на петрол и природен газ от Русия, въпреки че това ще изисква преговори с Москва.

Цената на ракетите и радарите С-400 обаче е незначителна в сравнение с дипломатическите печалби, които Турция би могла да постигне със съюзниците от НАТО – и по-специално с Тръмп – ако се отърве от системата, коментирали източниците на изданието.

НАТО твърди, че Русия би могла да получи важна разузнавателна информация, ако Турция използва системите С-400 заедно със западни изтребители. Затова в момента Анкара не експлоатира системата.