Ердоган към Русия и Украйна: Предупреждавам и двете страни!

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че цивилните кораби в Черно море не бива да бъдат нападани и подчерта, че и Русия, и Украйна са предупредени за това.

„Взимането на прицел на търговски и цивилни кораби няма да е от полза за никого. Спазвайки стриктно Споразумението от Монтрьо, успяхме да възпрепятстваме разпространението на войната в Черно море, но последните атаки представляват сериозна заплаха за корабоплаването. Отправяме ясни предупреждения по тази тема и към двете страни“, заяви Ердоган пред посланиците на Турция.

Президентът оцени като успех трите кръга преговори между Русия и Украйна в Истанбул и подчерта значението на жертвите на военните конфликти, изтезанията и безследно изчезналите, критикувайки международните организации за мълчание по време на гражданската война в Сирия.

Ердоган осъди и военните действия в Газа, като посочи, че площта на района е 365 кв. км и населението преди бомбардировките е било около 2,3 млн. души.

„С изсипването на 14 пъти повече бомби, отколкото в Хирошима, Газа беше почти унищожена“, добави той.

По отношение на Източен Кавказ, турският президент отбеляза напредъка между Армения и Азербайджан и изрази надежда за символични стъпки в нормализирането на отношенията с Ереван от началото на следващата година.