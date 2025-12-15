На преговорите в Берлин, на които присъства и украинският президент Володимир Зеленски, представителите на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър продължиха да настояват за предаването на Донбас, съобщи източник на AFP.

Според него руският президент Владимир Путин "иска тази територия", а Вашингтон настоява Киев да се изтегли, но Зеленски отказва да изтегли войските от контролираната част на региона, която Русия не успя да завладее.

"Малко е изненадващо, че американците възприемат позицията на Русия по този въпрос", отбеляза събеседникът на агенцията.

По време на преговорите, които продължиха повече от 5 часа, украинският лидер Зеленски многократно отхвърли искането на САЩ да се откаже от Донбас, настоявайки за прекратяване на огъня на сегашната фронтова линия, потвърждава източник на Bloomberg, съобщава Digi24.

Според Американския институт за изследване на войната (ISW), Русия контролира почти цялата Луганска област и около 80% от Донецка област, които са част от региона. В същото време 75% от украинците са против отстъпването на Донбас, според анкета, проведена от Международния институт по социология в Киев.

Припомняме, преговорите между американски и украински представители, които продължиха около 5 часа в Берлин, където Киев представи своята версия на плана за прекратяване на войната, завършиха без компромис по ключовия териториален въпрос.