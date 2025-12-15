17 загинали при инцидент с училищен автобус в Колумбия

Седемнадесет души загинаха, а 20 бяха ранени, след като автобус, превозващ ученици, падна от скала в селски район в Северна Колумбия, съобщи местният губернатор, цитиран от Reuters.
В публикация в социалната мрежа X по-рано през деня губернаторът на Антиокия, Андрес Хулиан, заяви, че автобусът е пътувал от карибския град Толу до Меделин след училищна екскурзия и е превозвал ученици от гимназията в Антиокеньо.
Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre.— Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025
Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes… pic.twitter.com/wCwNCV4VFV
Учениците са празнували дипломирането си на плажа, добави той в неделя вечерта.
„Това е много тежка новина за цялата общност през декември“, каза той.
Antioqueños y en especial mis paisanos de Bello: un helicóptero de la @PoliciaColombia ya está en vuelo rumbo a Medicina Legal en Medellín con los cuerpos de las 17 personas fallecidas en el siniestro en carreteras del Nordeste.— Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 15, 2025
Se trata de 16 estudiantes y el conductor del bus.…