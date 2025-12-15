17 загинали при инцидент с училищен автобус в Колумбия

Кадър: Х (Twitter)

Учениците са празнували дипломирането си на плажа

Седемнадесет души загинаха, а 20 бяха ранени, след като автобус, превозващ ученици, падна от скала в селски район в Северна Колумбия, съобщи местният губернатор, цитиран от Reuters.

В публикация в социалната мрежа X по-рано през деня губернаторът на Антиокия, Андрес Хулиан, заяви, че автобусът е пътувал от карибския град Толу до Меделин след училищна екскурзия и е превозвал ученици от гимназията в Антиокеньо.

Учениците са празнували дипломирането си на плажа, добави той в неделя вечерта.

„Това е много тежка новина за цялата общност през декември“, каза той.

