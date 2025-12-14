Стрелба на честване по случай Ханука на австралийски плаж, има много жертви

Автор: Труд онлайн
Свят

Цивилен обезвреди единия от нападателите

Най-малко десет души са убити при стрелба на плажа Бонди в Сидни, където е имало събиране на евреи за празника им Ханука, съобщи за АФП австралийската полиция, която не уточни дали в тази бройка влиза стрелец.

Според австралийската национална телевизия Ей Би Си един от стрелците е сред убитите, а други 12 души са ранени.

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс", без да дава повече подробности около инцидента. 

Асоциацията на евреите в Австралия потвърди, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука. 

Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята, предаде БТА.

Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница. 

Според кадри в интернет, единият от нападателите е бил обезвреден от цивилен мъж.

В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри. 

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе. 

