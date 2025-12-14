Стрелба на честване по случай Ханука на австралийски плаж, има много жертви

Най-малко десет души са убити при стрелба на плажа Бонди в Сидни, където е имало събиране на евреи за празника им Ханука, съобщи за АФП австралийската полиция, която не уточни дали в тази бройка влиза стрелец.
Според австралийската национална телевизия Ей Би Си един от стрелците е сред убитите, а други 12 души са ранени.
"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс", без да дава повече подробности около инцидента.
Асоциацията на евреите в Австралия потвърди, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука.
Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята, предаде БТА.
Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница.
Според кадри в интернет, единият от нападателите е бил обезвреден от цивилен мъж.
A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist's gun with his bare hands and saved countless lives. That's not bravery — that's instinctive heroism. In a world full of fear, he chose courage. Respect to this absolute legend.
В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри.
At least 10 dead after 2 terrorists start shooting at hundreds of people celebrating Hanukkah at Bondi Beach in Sydney, Australia.
One of the gunmen has been shot dead, the other one is in critical condition.
"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.