МААЕ принудена да спре възстановяването на АЕЦ "Чернобил" след удара с дрон

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е била принудена да забави, а в някои случаи и временно да преустанови дейностите по демонтиране и отстраняване на радиоактивни остатъци от АЕЦ „Чернобил“ след удар с дрон през февруари. Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Гроси.

По думите му атаката е нанесла щети на защитната конструкция, изградена с цел да ограничи последствията от ядрената авария от 1986 г. Украйна и Русия взаимно се обвиняват за инцидента.

„Смятам, че самите украинци не желаят да допуснат изтичане на радиация след толкова години. Именно затова сме изключително проактивни и се опитваме ясно да подчертаем значимостта на този въпрос“, заяви Гроси в коментар за РИА Новости.

Той подчерта, че безопасността на обекта остава приоритет за МААЕ и че агенцията следи ситуацията с повишено внимание, за да предотврати евентуални рискове за околната среда и населението.