Тръмп: Тайланд и Камбоджа се съгласиха на примирие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е провел телефонни разговори с премиерите на Тайланд и Камбоджа, като и двамата са се съгласили да прекратят военните действия по границата и да се върнат към мирното споразумение, за което Тръмп посредничи по-рано тази година, съобщава Ройтерс.

„Тази сутрин проведох много добър разговор с министър-председателя на Тайланд Анутин Чарнвиракул и министър-председателя на Камбоджа Хун Манет. Те се съгласиха да прекратят всякаква стрелба от тази вечер и да се върнат към първоначалното мирно споразумение“, написа Тръмп в платформата Truth Social.

„И двете страни са готови за мир и продължаване на търговията със Съединените щати.“