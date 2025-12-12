Китайски и руски ядрени бомбардировачи демонстрират съвместна сила в Тихия океан

Китай и Русия са провели множество съвместни патрули

Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия и руските Въздушно-космически сили извършиха въздушно патрулиране в Азиатско-тихоокеанския регион в момент на нарастващо напрежение в Североизточна Азия и продължаващ конфликт между Русия и НАТО в Украйна. Китайските бомбардировачи със среден обсег H-6K и руските междуконтинентални бомбардировачи Ту-95МС извършиха осемчасово въздушно патрулиране над Японско море, Източнокитайско море и западната част на Тихия океан. Китай и Русия са единствените държави, които понастоящем произвеждат стратегически бомбардировачи, а именно съответно H-6 и Ту-160 с междуконтинентален обсег. Заедно със Съединените щати, които не произвеждат бомбардировачи от 2000 г., те са единствените държави, които разполагат с такива самолети, пише Military Watch Magazine.

Китай и Русия са провели множество съвместни патрули с бомбардировачи от края на 2010-те години, като основен етап в еволюцията им е разполагането на бомбардировачи H-6 от руска територия, а през юли 2024 г. - първият патрул с участието на китайски бомбардировачи, действащи край бреговете на Аляска, използващи бази в Русия.

Обхватът на H-6 е значително подобрен

по време на експлоатацията му, с интегрирането на нови, по-горивоефективни двигатели и използването на по-модерни висококомпозитни материали за корпуса, което е увеличило горивната ефективност и превозното средство. Китайският самолет е интегрирал и все по-усъвършенствани и по-далечнообхватни ракети , включително крилати ракети и балистични ракети, което позволява удари през Тихия океан, включително срещу континенталната част на Съединените щати. Неотдавнашното въвеждане в експлоатация на танкера YY-20 и бързото разширяване на наличния брой осигуриха и възможност за зареждане с гориво във въздуха , позволявайки на H-6 да действат по-далеч над Тихия океан.

Очаква се китайският бомбардировач да премине към все по-голяма употреба на безпилотни самолети с усъвършенствани стелт възможности. Безпилотният стелт бомбардировач CH-7 извърши дългоочаквания си първи полет през ноември и се очаква да има подобен обхват на полет като H-6.