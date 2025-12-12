Санкции, С-400 и F-35: Анкара и Вашингтон в търсене на пробив

Още по темата: Турция и САЩ подписаха договора за закупуване на F-16 13.06.2024 17:25

Турция и Съединените щати обсъждат американските санкции и пречките пред повторното присъединяване на Анкара към програмата за изтребители F-35, но нищо не се е променило по отношение на притежаването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от Reuters.

Съюзниците от НАТО са в конфликт от 2020 г., когато Вашингтон извади Анкара от програмата за изтребители на Lockheed Martin и наложи санкции заради придобиването от Турция на С-400, което Вашингтон нарича заплаха за сигурността.

Турция твърди, че този ход е бил несправедлив.

И двете страни заявиха, че се надяват санкциите по CAATSA и американските закони да бъдат преодолени по време на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, така че Турция да може както да закупи самолетите, така и да се върне към производствената програма. Посланикът на САЩ в Анкара Том Барак заяви в сряда, че дискусиите по въпроса продължават, но отбеляза, че американското законодателство не би позволило на Турция да експлоатира или притежава системата С-400, ако иска да се върне към програмата F-35.

В отговор на коментарите на Барак по време на брифинг, турското министерство на отбраната заяви:

„Няма нови развития по отношение на системите за противовъздушна отбрана С-400, които бяха поставени на дневен ред през последните дни.“

Дипломатическите разговори на Турция със САЩ продължават „за премахване на санкциите и пречките пред поръчката на F-35 и повторното допускане на страната ни до програмата“, се казва в съобщението.

„Разглеждането на процеса относно проекта F-35 в духа на съюза, чрез взаимен диалог и конструктивни консултации, ще допринесе положително за двустранните отношения“, добави министерството.

Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви пред Reuters миналата седмица, че вярва, че Турция и САЩ ще намерят начин да премахнат американските санкции „много скоро“.

Вашингтон твърди, че С-400 представляват заплаха за неговите изтребители F-35 и за по-широките отбранителни системи на НАТО. Турция отрича това и казва, че С-400 няма да бъдат интегрирани в НАТО.