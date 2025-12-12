Крахът на империята Лукойл: САЩ подготвят схема за непарично изземване на руски активи

САЩ подготвят безкасова схема за изземване на руски активи като част от сделката с Лукойл, която заплашва империята на компанията. Това съобщава в своя публикация Ройтерс.

Така руската петролна компания „Лукойл“ е склонна към предложението на американската инвестиционна банка Xtellus Partners, която предложи най-нестандартната схема за обратно изкупуване на чуждестранните си активи - без парични плащания.

Сделката включва размяна на ценни книжа на Лукойл, държани от американски инвеститори, за контрол над глобалните ѝ активи, включително рафинерии, газови проекти и мрежа от бензиностанции, на обща стойност 22 милиарда долара.

В резултат на сделката, Лукойл всъщност ще върне собствените си ценни книжа, без да получи парични средства - което потенциално прави сделката по-приемлива в очите на американския регулатор.

Припомняме, че след налагането на санкции, Министерството на финансите на САЩ задължи Лукойл да продаде всички свои чуждестранни активи, чието портфолио се оценява на приблизително 22 милиарда долара, до 17 януари 2025 г. Те включват: нефтени и газови находища; съоръжения за рафиниране на петрол; мрежа от над 2000 бензиностанции по целия свят.

Преговорите в момента продължават и според Ройтерс, Xtellus остава най-близо до спечелване на битката за един от най-големите санкционирани активи в руската икономика. Сред конкурентите на Xtellus в наддаването бяха Carlyle и Chevron.

Процесът се усложнява от необходимостта от одобрение от Министерството на финансите на САЩ и евентуално одобрение от руските власти, както и от риска от съдебни дела, ако сделката се провали.

Да, всяка сделка с Лукойл изисква официално разрешение от Министерството на финансите на САЩ.

В същото време Вашингтон постави строги изисквания: споразумението трябва да отговаря на интересите на националната сигурност на Съединените щати; трябва да прекъсне връзките на Лукойл с чуждестранни активи; компанията не може да получи финансова облага; достъпът до средства ще остане блокиран, докато санкциите не бъдат напълно отменени.

Ето защо безкасовата размяна, която не дава на Лукойл никакви „живи“ предимства, се счита за най-приемливия сценарий.

Схемата Xtellus обаче крие и сериозен риск: размяната на акции може да изисква лично разрешение от Владимир Путин, тъй като след 2022 г. търговията с руски ценни книжа в чужбина беше на практика забранена.

Ако сделката не бъде сключена до януари: чуждестранните активи на компанията може да са в правна неопределеност; те могат да бъдат конфискувани от местните регулаторни органи; Лукойл ще може да обжалва решението само след евентуалното отменяне на санкциите.

Тази схема е част от натиска върху Москва да наложи мирни преговори на Украйна и демонстрира как западните финансови инструменти могат да бъдат използвани за ограничаване на ресурсите на руския бизнес на международната арена.

Припомняме, че САЩ наложиха санкции срещу две руски петролни компании, Лукойл и Роснефт . На този фон няколко страни от ЕС, които имат рафинерии на Лукойл, започнаха да търсят решения за предотвратяване на затварянето на заводите.

Същевременно САЩ удължиха срока на валидност на лиценза, който им позволява да извършват сделки и да сключват споразумения за продажба на чуждестранни активи на руската компания Лукойл. Преди това лицензът беше валиден до 13 декември, сега валидността му е удължена до 17 януари 2026 г.