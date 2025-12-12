Реджеп Ердоган с призив към Владимир Путин

Още по темата: Путин и Ердоган разговаряха почти 90 минути 12.12.2025 13:56

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за „ограничено примирие“ във войната между Русия и Украйна, насочено към пристанища и енергийни съоръжения, по време на лична среща с руския си колега Владимир Путин.

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност.

„Президентът заяви, че усилията за постигане на траен и справедлив мир между Русия и Украйна са ценни, че вярва, че може да бъде постигнат напредък в области, от които и двете страни да имат практически ползи и както и че би било от ползва, ако най-напред бъде постигнато частично прекратяване на огъня, насочено към енергийната инфраструктура и пристанищата“, пише в официалното съобщение за срещата, публикувано от турската страна.

Ердоган е подчертал пред Путин, че Анкара следи отблизо преговорите за слагане на край на войната и Турция е готова да бъде домакин на преговори във всички формати.

Двамата лидери са обсъдили темата за замразените руски активи в Европейския съюз, както и ситуацията в Сирия, Палестина и източната част на Кавказ.