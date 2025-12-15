Чили избира Антонио Каст за президент в рязък завой надясно

Престъпността бе основна тема в кампанията

Хосе Антонио Каст спечели президентските избори в Чили в неделя, като се възползва от страховете на избирателите от нарастващата престъпност и миграцията, за да насочи страната към най-рязкото й придвижване надясно от края на военната диктатура през 1990 г., съобщава Reuters.

Каст спечели убедителни 58% от гласовете във втория тур срещу подкрепяната от правителството лява кандидатка Жанет Джара, която спечели 42% и бързо призна поражението си.

През десетилетната си политическа кариера Каст е бил последователен десен хардлайнер. Той е предложил изграждането на гранични стени, разполагането на военни сили в райони с висока престъпност и депортирането на всички мигранти, които са в страната незаконно.

В речта си след победата пред шумната тълпа, която развяваше чилийски знамена в централата на Републиканската партия в луксозния квартал Лас Кондес в Сантяго в неделя вечерта, Каст обеща „истинска промяна“.

„Без сигурност няма мир. Без мир няма демокрация, а без демокрация няма свобода, и Чили ще се върне към свобода от престъпност, тревога и страх“, каза той.

Но Каст също посочи трудния път, който предстои, като заяви, че „няма магически решения“ и че промените ще изискват постоянство и време.ю

Победата му е поредната победа за възродената десница в Латинска Америка,

след като Даниел Нобоа в Еквадор, Найиб Букеле в Ел Салвадор и Хавиер Милей в Аржентина дойдоха на власт преди Каст. През октомври изборът на центриста Родриго Пас сложи край на почти две десетилетия социалистическо управление в Боливия.

Кампанията беше третата кандидатура на Каст за президент и вторият му балотаж, след като загуби от левия президент Габриел Борик през 2021 г. Веднъж считан от много чилийци за прекалено екстремист, Каст привлече избиратели, които все повече се притесняват от престъпността и имиграцията.

Окончателната му победа, дори в части от Чили, които традиционно гласуват за леви кандидати, вероятно е била обусловена и от отхвърлянето на Хара от избирателите, който като член на Комунистическата партия беше възприеман от мнозина като твърде екстремист, каза Клаудия Хейс, политолог от Университета на Чили.

Макар Чили да остава една от най-безопасните страни в Латинска Америка, през последните години насилието е нараснало, тъй като организираните престъпни групи са се укоренили, възползвайки се от пропускливите северни пустинни граници на страната с съседните Перу и Боливия, които произвеждат кока, големите международни морски пристанища и вълната от мигранти, много от които от Венецуела, податливи на трафик на хора и секс.

Предложенията на Каст включват създаването на полицейска сила, вдъхновена от Американската имиграционна и митническа служба, за бързо задържане и експулсиране на мигранти, които са в страната незаконно.