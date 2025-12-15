Най-големият хиперзвуков арсенал в света, насочен към американските самолетоносачи: как Китай би го използвал

Още по темата: Китай достига търговски излишък от трилиони долари (Инфографика) 10.12.2025 21:44

Корабите са от основно значение за дългосрочното планиране на ВМС на САЩ

Пентагонът предостави нова информация за това как Китайската народноосвободителна армия може да използва своите ракетни, противокосмически и киберактиви, за да потопи дори най-новите и най-способни групи самолетоносачи на ВМС на САЩ. Изтеклият документ „Overmatch Brief“ заключва, въз основа на симулации на множество сценарии на взаимодействие, че китайските сили биха могли да използват широк набор от средства, за да постигнат това, като кибероперациите и противосателитните атаки играят ключова роля в осакатяването на американските военноморски операции, а атаките срещу спътници за наблюдение и навигация пречат на американските военни кораби да извършват насочване, маршрутизиране и управление на бойни действия. Въпреки че основното заключение е, че китайските сили могат при широк набор от сценарии успешно да потопят най-новите свръхносачи клас „Джералд Форд“ на ВМС и техните ударни групи, едно от най-забележителните заключения е особено широкият набор от допълващи се активи, които китайските сили са в състояние да използват за това, пише Military Watch Magazine.

Проучването подчертава нарастващия инвентар на Китай от усъвършенствани типове противокорабни балистични ракети, включително тези, разположени от наземни пускови установки като DF-21D и DF-26, YJ-21 , разположени от разрушители и подводници, както и различни други типове балистични ракети, носени от бомбардировачи H-6. В него се обръща особено внимание на допълващите се възможности както на по-евтините противокорабни ракети, които се използват за изчерпване на отбраната на самолетоносача, така и на ракетите от по-висок клас, които са способни надеждно да проникнат през тази отбрана. Проучването оценява, че Китайската народноосвободителна армия в момента разполага с до 600 хиперзвукови ракети, които могат да се движат с над пет пъти по-висока скорост от тази на звука, докато извършват маневри по време на полет, което ги прави изключително трудни или почти невъзможни за сваляне.

Китайските сили бяха симулирани, използвайки огромни масиви от допълващи се типове ракети в координирани залпове, като данни за насочване бяха предоставени от сателити, радари и безпилотни летателни апарати, за да се генерират припокриващи се зони на ангажиране. Проучването заключи, че след като такива зони бъдат създадени около група самолетоносачи, водени от суперносач клас „Джералд Форд“, американските военни кораби са изправени пред голяма вероятност да бъдат неутрализирани, преди да изпълнят целите си. То подчертава структурните проблеми на границите, подкопаващи способностите на Америка за проектиране на сила, като подчертава, че високоценните активи, като самолетоносачи, изтребители от пето поколение и големи сателити, са уязвими към относително евтини оръжия, които могат да бъдат произведени в големи количества от китайския отбранителен сектор.

В доклада за Overmatch, самолетоносачите клас „Джералд Форд“ са описани като критични платформи, като загубата само на една от тях значително намалява наличната американска въздушна мощ, което ги прави ключови точки на уязвимост. В доклада се подчертава, че корабите са от основно значение за дългосрочното планиране на ВМС на САЩ, като десет от планираните в момента кораби на стойност 12,8 милиарда долара. В него се подчертават и проблеми с дизайна на американските сили и индустриалния им капацитет, и се посочват отново предизвикателствата, породени от много широката гама от съвременни типове ракети и платформи за изстрелване, които Китай разполага, включително хиперзвукови ракети, разположени от бомбардировачи, изтребители, подводници, разрушители и наземни установки за изстрелване на балистични и крилати ракети. Симулираните сражения съвпаднаха с представянето на няколко нови типа оперативни хиперзвукови противокорабни ракети от Китай на военен парад през септември и публикуването на нови изображения през ноември, показващи нов тип хиперзвукова балистична ракета, DF-27, която се очаква да разшири обхвата на противокорабните атаки от наземни установки за изстрелване до 8000 километра.