Австралия планира по-строги закони за оръжията

Още по темата: Австралия забрани социалните мрежи за деца (Инфографика) 23.11.2025 21:00

Броят на жертвите се увеличава

Австралия обяви планове за по-строги закони за оръжията в понеделник, докато страната започна да оплаква жертвите на най-тежката масова стрелба от почти 30 години, при която баща и син убиха 15 души по време на еврейски празник на плажа Бонди в Сидни.

Бащата, на 50 години, беше убит на място, с което броят на загиналите достигна 16, а 24-годишният му син е в критично състояние в болница, съобщи полицията на пресконференция в понеделник.

Четиридесет души бяха откарани в болница след нападението, включително двама полицейски служители, които са в сериозно, но стабилно състояние, съобщи полицията. Жертвите са на възраст между 10 и 87 години.

Полицията не разкри имената на стрелците, но съобщи, че бащата е имал разрешително за огнестрелно оръжие от 2015 г. и е притежавал шест регистрирани оръжия. Един от заподозрените нападатели е бил известен на властите, но не е бил считан за непосредствена заплаха, съобщиха представители на службите за сигурност.

Те бяха идентифицирани като Саджид Акрам и синът му Навид Акрам от държавната телевизия ABC и други местни медии.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк заяви, че бащата е пристигнал в Австралия през 1998 г. с студентска виза, докато синът му е роден в Австралия.

Полицията не предостави подробности за оръжията,

но видеозаписи от мястото на инцидента показват, че мъжете са стреляли с оръжие, което прилича на пушка с болтова затвор и ловна пушка.

„Работим усилено по разкриването на миналото на двамата. На този етап знаем много малко за тях“, заяви пред репортери полицейският комисар на Нов Южен Уелс Мал Лайон.

В колата на стрелците са били намерени две знамена на Ислямска държава, съобщи австралийската национална телевизия ABC News в репортаж, без да цитира източник.

Стрелбата повдигна въпроси дали австралийските закони за оръжията, които и без това са сред най-строгите в света, остават подходящи за целта.

Премиерът Антъни Албанезе заяви, че ще поиска от кабинета да обмисли ограничения на броя оръжия, разрешени от лиценз за оръжие, и колко дълго трябва да важи лицензът.

Свидетели заявиха, че нападението на известния плаж, който беше препълнен в горещата съботна вечер, е продължило около 10 минути, като около 1000 души, присъстващи на събитие по повод Ханука, са се разпръснали по пясъка и по близките улици.