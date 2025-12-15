Орбан: Мирът в Украйна е по-близо от всякога, но Европа иска да разшири конфликта

Автор: Труд онлайн
Европа
Виктор Орбан
Виктор Орбан

Знаците сочат в обратната посока 

Днес има реална възможност за прекратяване на украинския конфликт – светът е по-близо от всякога до тази цел. Но Европа иска да разшири военната конфронтация, написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалните мрежи.

Според Орбан, сега трябва да се направи всичко възможно, за да се подкрепят представителите на САЩ, които промотират своя мирен план и се опитват да го координират със страните в конфликта.

„За съжаление, знаците сочат в обратната посока. Европа иска да продължи конфликта и дори да го разшири“, заяви Орбан.

Според него това се отнася както за фронтовите боеве, така и за икономическата агресия – конфискацията на замразените суверенни активи на Русия в Европа.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения