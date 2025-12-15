Цените на жилищата - новата пандемия в градовете в Европа

Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 48% между 2010 и 2023 г., според Евростат, докато наемите са скочили с 22% за същия период

Стремителното покачване на цените на жилищата е подобно на "нова пандемия", разпространяваща се в цяла Европа. Това заяви кметът на Барселона, докато той и още 16 други градски лидери призоваха ЕС да реагира на кризата, като отпусне милиарди евро за финансиране на най-засегнатите райони, съобщава The Guardian.

Европейският съюз ще представи първия си план за жилищно настаняване във вторник, след консултации с експерти, заинтересовани страни и широката общественост. В продължение на месеци тези, които са на фронтовата линия на кризата, предупреждават, че проблемът е твърде голям, за да бъде игнориран.

"Новата пандемия, засягаща европейските градове, се нарича цена на жилищата", каза Хауме Колбони, кметът на Барселона, който миналата година стартира алианса "Кметове за жилищно настаняване" с подкрепата на своите колеги в Париж и Рим.

"И в условията на тази нова пандемия, европейските институции, както направиха в случая с Covid, трябва да отделят извънредни средства за насърчаване на изграждането на достъпни жилища за младите хора, работещите семейства и градската средна класа", настоя той.

През последната година алиансът, чиито 17 кметове представляват над 20 милиона души, призова ЕС да предприеме допълнителни действия за справяне с това, което те описват като "социална извънредна ситуация", а именно: рязкото покачване на цените на имотите и наемите, което според тях е породило неравенства, е увредило социалната структура и в някои случаи е допринесло за подхранването на крайната десница.

През октомври, след кампания от писма и срещи с висши служители на ЕС, алиансът приветства факта, че жилищната политика – област, в която ЕС традиционно се е въздържал от намеса – е твърдо включена в дневния ред на блока.

"Сега това трябва да се превърне в ресурси", каза Колбони в интервю. От Атина до Амстердам и от Болоня до Будапеща, кметовете призовават ЕС да създаде фонд за достъпни жилища, подобен на програмата NextGenerationEU от ерата на Covid, за да помогне за мобилизирането на поне 300 милиарда евро годишно в публични и частни инвестиции в подкрепа на социалните и достъпни жилища.

Те също така искат служителите на блока да се възползват от местния си опит, което им дава място на масата за вземане на решения.

Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 48% между 2010 и 2023 г., според Евростат, докато наемите са се увеличили с 22% за същия период. До 2023 г. почти един на всеки десет души е харчил 40% или повече от разполагаемия си доход за жилище, включително 29% от населението в Гърция, 15% от населението в Дания и 13% от населението в Германия.

Колбони определи жилищната криза като безпрецедентна вътрешна заплаха за блока на ЕС, предупреждавайки, че невъзможността за адекватно справяне с нея може да накара хората да се запитат дали демокрациите са способни да решат най-сериозните си проблеми.

"Точно както войната в Украйна и заплахата от Русия винаги се обясняват като фундаментално предизвикателство към европейските ценности и демокрации, така е и с цената на жилищата", каза той и добави: "Следователно, на нея трябва да се даде същият приоритет".

През октомври първият европейски комисар по жилищното строителство Дан Йоргенсен заяви, че изпълнителният орган на ЕС се готви да се справи с "огромния проблем" с краткосрочните наеми. В Барселона, където средната цена на жилище се е повишила с почти 70% през последното десетилетие, принуждавайки някои да напуснат града и оставяйки други да се изправят пред непропорционални разходи, кметът Колбони не се съмнява в ролята, която ЕС и неговите институции трябва да играят в справянето с кризата. Той заяви: "По принцип ние защитаваме правото да останем в нашия град. Тези институции, които в продължение на 40-50 години гарантират правото на свободно движение на капитали и хора, сега трябва да ни помогнат да гарантираме правото да останем".

Градоначалникът предупреди, че в противен случай съществува риск да се отстъпи място на популисти, които се стремят да експлоатират общественото недоволство, прехвърляйки вината върху други, вместо да предлагат жизнеспособни решения. "Не можем да останем заседнали в реториката за защита на демокрацията, приобщаващите общества и равните възможности, ако жизненият стандарт на хората се влошава", посочи Колбони. "Ако дори със стабилна работа и стабилна заплата хората не могат да живеят нормално, тогава дискурсът се разпада", категоричен бе кметът на Барселона.