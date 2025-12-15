Неконтролирано строителство заплашва плажовете на гръцки остров

Заплашва крехкото равновесие между туризма и минната промишленост на острова

Строителството в егейския остров Милос е в разцвет, където незаконни пътища, огради и полуизградени хотели променят пейзажа в близост до прочутия плаж Саракинико. Белег, издълбан във вулканичната скала, води до наводнена изкопана яма, докато нови комплекси се издигат по северното крайбрежие и булдозери изравняват хълмовете в Митакас, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Страхувайки се, че властите няма да спрат или преразгледат разрешителните, местните жители казват, че островът е в „строителен форс“. Поръчано от държавата проучване за планиране на пет острова в Западните Циклади предлага общи идеи за зониране, но малко подробности, разочаровайки жителите, които очакваха ясни правила, тъй като хотелските легла се удвояват.

Кметът Манолис Микелис предупреди, че забавянията между изготвянето и одобряването на окончателния план могат да доведат до „пълно унищожение“, тъй като строителите се бързат да изпреварят бъдещите ограничения.

Докато някои се опасяват, че ограниченията ще навредят на малките земевладелци, други твърдят, че неконтролираното развитие заплашва плажовете, вулканичните пейзажи и крехкото равновесие между туризма и минната промишленост на острова.