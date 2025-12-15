Още по темата: Украйна обмисля изтегляне на войските срещу реципрочен жест на Русия 12.12.2025 09:34

Руските въоръжени сили разчитат в голяма степен на севернокорейското въоръжение

Инженери от 528-ми инженерен полк на Корейската народна армия са обезвредили мини на площ от близо 42 400 хектара в руския Курски регион, унищожавайки над 1,5 милиона взривни устройства, според изявление на губернатора на региона Александър Хинштейн.

„Инженери от приятелската република са разминирали близо 42 400 хектара от нашата територия и са унищожили над 1,5 милиона взривни устройства. Това е безценна помощ в работата, без която нашата гранична територия не може да бъде възстановена“, заяви той.

Потвърдено е, че 528-ми инженерен полк се е завърнал в Северна Корея, след като е изпълнил задачата, възложена му от управляващата Корейска работническа партия, пише Military Watch Magazine.

През август 2024 г. започна украинско нахлуване в Курск, което беше решително отблъснато едва през април следващата година от руските сили с помощта на Корейската народна армия. Въпреки че не е известно Северна Корея да е разположила силите си в по-голяма степен за операции отвъд Курск в спорни територии, претендирани както от Русия, така и от Украйна, където се водят по-голямата част от боевете, съюзът ѝ с Русия я задължава да защитава международно признатата руска територия. Украинското нападение в Курск беше подкрепено от значителни контингенти от персонал от държави-членки на НАТО, като например контрактори от американската организация Forward Observation Group.

През юни секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу потвърди плановете на Корейската народна армия да изпрати 1000 експерти по разминиране и 5000 военни инженери в подкрепа на усилията за разминиране и възстановяване в Курск. Впоследствие, в средата на ноември, бяха публикувани снимки, показващи севернокорейски екипи за разминиране, действащи в Курск, като инженерите са екипирани с руски бойни униформи ВР-2-02, пушки Сайга-12К, автоматични пушки РПК-74, пушки АК-74М и широка гама от оборудване за разминиране.

През юни се появиха и съобщения, че 5000 севернокорейски промишлени работници са изпратени, за да помогнат за увеличаване на производството в завода в Алабуга, където Русия произвежда дронове Геран-2. Докато се очаква севернокорейските сухопътни сили да продължат да играят централна роля в осигуряването на сигурността на руските граници, руските въоръжени сили разчитат в голяма степен на севернокорейското въоръжение за текущите операции за войната в Украйна, вариращи от 170-милиметрова самоходна артилерия и балистични ракети до минохвъргачки и противотанкови управляеми ракети.