Сиярто към Андрий Сибига: Това е вашата война, не нашата

Европейския съюз реши да замрази окончателно активи на Русия

Унгарският външен министър Петер Сиярто разкритикува украинския външен министър Андрий Сибига, който нарече унгарския премиер Виктор Орбан „най-ценният замразен актив на Русия“. Така ръководителят на украинското външно министерство отговори на публикацията на Орбан в X от 14 декември, в която той заяви, че решението за конфискация на руски активи от лидерите на ЕС, заобикаляйки Унгария, „нарушава цялото законодателство и може да се счита за обявяване на война“.

„Моля, разберете: това е вашата война, не нашата!“, написа Сиярто в социалната мрежа X.

Would you please finally understand: this is your war, not ours!! https://t.co/LW2Sjz4l0K — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 14, 2025

По-рано Съветът на Европейския съюз реши да замрази окончателно активи на Русия.