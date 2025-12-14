Дания: САЩ са заплаха за Европа (Подробности)

За пръв път страна от ЕС сочи най-надеждния съюзник на Европа като опасност

Доклад на военното разузнаване на Копенхаген сравни Вашингтон с Москва и Пекин

Съединените щати вече са сериозна заплаха не само за Дания, но и за Европейския съюз - този извод прави военното разузнаване на Копенхаген “Forsvarets Efterretningstjeneste” в токущо публикувания негов годишен доклад. Според прочелия го журналист Стив Танре от парижкия всекидневник “Льо Фигаро”, това е шокиращ документ, защото в него за пръв път държава от ЕС се противопоставя открито на най-надеждния съюзник на Европа. Още повече, че военните разведки от родината на благия разказвач на приказки Ханс Кристиан Андерсен малко или много приравняват Вашингтон като опасност за Стария континент с Москва, Пекин и с ислямското нашествие от Юг.

“Най-изненадващият аспект на доклада - пише Стив Танре, - е разделът, посветен на американската заплаха. Няколко пасажа в документа осъждат прекомерните амбиции на Съединените щати при администрацията на Тръмп, особено в Арктика. Дания обвинява Вашингтон в хищнически практики в този полярен регион, само месеци след като Доналд Тръмп обяви въжделенията си да анексира Гренландия към Съединените щати.

“Арктика има голямо стратегическо военно значение, най-вече защото по-голямата част от балистичните ракети от Русия, Китай и Съединените щати ще прелетят над Арктика в случай на голяма война между две или повече европейски държави” - обобщавала датската разузнавателна служба. Според човека на “Льо Фигаро” това била причината докладът да подчертава дебело “нарастващия интерес на САЩ към Гренландия и нейното значение за американската национална сигурност”, както и да заключи, че “това увеличава заплахата от шпионаж, включително кибершпионаж, както и опитите за влияние и контрол върху всички съставни части на Кралство Дания”.

На друга страница “Forsvarets Efterretningstjeneste” твърди, - пише Стив Танре, - че има “съмнения” относно ролята на Вашингтон като гарант за европейската сигурност в случай на въоръжен конфликт между Русия и Европейския съюз. Освен това Русия “вероятно ще бъде по-склонна да се конфронтира с европейските държави-членки на НАТО, в случай, че Съединените щати продължават да изтеглят все повече и повече войски от Европа”.

Но има и нещо още по-лошо и това е, че “балансът между стратегическите приоритети на САЩ не винаги е ясен... Съединените щати използват икономическа мощ, особено под формата на заплахи за високи мита и всевъзможни санкции, за да наложат волята си и вече не изключват използването на военна сила дори срещу своите съюзници” - обясняват от “Forsvarets Efterretningstjeneste”. “Това е първият път, когато европейска разузнавателна служба се осмелява да сочи с пръст Вашингтон като заплаха - знак за изключителното напрежение, което в момента цари в Европейския съюз” - натъртва журналистът от “Льо Фигаро”.

За Датската служба за сигурност и разузнаване ислямисткият тероризъм остава една от основните опасности, пред които е изправена Дания и в по-широк план Европа. Като и тук военните разведки намесват САЩ, тъй като те били намалили натиска си върху т. нар. Ислямска държава и нейните симпатизантите на свобода щели да атакуват скоро затворите в Близкия изток, където били хвърлени зад решетките над 10 000 бойци на ИДИЛ и радикални ислямисти. Повечето от които произхождали от Европа и веднъж на свобода, те щели да се завърнат на Стария континент като отмъстителни терористи. Интересното е, че става дума преди всичко за жени, тъй като те представлявали мнозинството от запрените в пандизите из Сирия и Ирак, като със сигурност имали дебели връзки с ислямските екстремисти в страните от ЕС.

Разведките от “Forsvarets Efterretningstjeneste” отделяли също така около десет страници на Китай, който според тях оказвал все по-голям натиск върху света поради икономическата си и военна мощ. Страната, чийто военен бюджет представлява само около една трета от този на Съединените щати, - посочвал докладът, - въпреки това произвежда три пъти повече нови военни кораби и строи всяка година повече модерни изтребители от Америка. Този масивен флот може скоро да бъде разположен от Пекин срещу Тайван и да провокира въоръжен конфликт със Съединените щати и Япония. Междувременно Пекин се стреми да играе водеща роля в света и работи усърдно за намаляване на западното влияние върху международната политика, за да се позиционира като алтернатива на Съединените щати в отстъпление - посочвал още докладът.

А като “най-належаща заплаха за Европа” в очите на датската разузнавателна служба остава Москва, чиято “война вероятно ще продължи и след 2025 г.”. “Русия публично изразява готовността си за преговори, но продължава да представя прекалени искания към Украйна и НАТО и няма индикации, че е готова да направи реални компромиси за мирно споразумение” - смятат във “Forsvarets Efterretningstjeneste”. “Но по-лошото е - подчертавала агенцията, - че Русия се готви за война срещу НАТО”, за което свидетелстват постоянното є превъоръжаване и “нарастващата милитаризация на обществото, където военното обучение е задължително на всички нива на образователната система и в големите държавни предприятия”. Според датските разведки, Кремъл сега “индоктринира новите поколения с идеята за вечен конфликт между Русия и Запада, като вероятно и наследникът на Путин ще продължи тази политика на конфронтация”.