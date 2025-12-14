Зеленски изрази готовност за компромиси по мирните предложения на САЩ

Още по темата: Зеленски отиде във фронтовия град Купянск (ВИДЕО) 12.12.2025 15:01

Украинският лидер смята за несправедливо предложението за изтегляне от Донецка област

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще има компромиси по мирните предложения за слагане на край на войната с Русия. Изявлението идва в навечерието на преговорите му в Берлин със САЩ и европейски партньори.

Отговаряйки на въпроси в чат приложение Зеленски каза, че гаранции от страна на САЩ, европейски и други партньори, вместо пълноправно членство в НАТО, ще е един от компромисите, които Украйна е готова да направи.

„Някои партньори от САЩ и Европа не подкрепиха предишния подход. Следователно, днес двустранните гаранции за сигурност между Украйна и САЩ – а именно гаранции, подобни на член 5, от САЩ и гаранции за сигурност от нашите европейски партньори, както и от други страни като Канада и Япония, са възможност да предотвратим нова руска агресия. И това вече е компромис от наша страна“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички, и че ще се наложи да бъдат направени компромиси. Той посочи, че едно прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия би било справедлив вариант:

"Справедлив и реалистичен вариант за прекратяване на огъня в Украйна би могъл да бъде принципът "да стоим там, където стоим“. Това означава, че страните остават на настоящите си позиции и всички въпроси се решават по дипломатически път".

По думите му, към момента Украйна не е получила официален отговор от САЩ относно последните предложения за мирния план. "Чух няколко съобщения чрез моя преговарящ екип. Но получавам всички сигнали и ще бъда готов за диалога, който ще започне днес“, отбеляза Зеленски.

Президентът подчерта, че Русия активно разпространява дезинформация, особено по отношение на ситуацията на фронта. Като пример той посочи твърдения за предполагаемата окупация на Купянск и обкръжението на украинските войски.

„Наскоро бях в Купянск и показах кой контролира този град. Има много такава дезинформация от Русия. Затова дадох сигнали на колегите ни от САЩ, че не трябва да вярваме на всичко, което Русия казва“, отбеляза държавният глава.

Според него Русия се опитва да окупира Източна Украйна не само военно, но и политически и дипломатически, за да не хаби силите си.

„Тогава САЩ казаха, нека направим този компромис - руската армия няма да навлезе в части от нашия Изток, а въоръжените сили на Украйна ще си тръгнат. Не мисля, че това е честно“, казва Зеленски.

Той смята, че ако украинските войски се изтеглят, тогава и руснаците трябва да направят същото.