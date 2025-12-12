Зеленски отиде във фронтовия град Купянск (ВИДЕО)

В населеното място има обкръжени руски сили

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети град Купянск в Харковска област, за който се водят боеве. Това става ясно от видео, публикувано на профила му във фейсбук.

„Днес сме в Купянск, при нашите войници, които постигат резултати за Украйна тук. Руснаците много говориха за Купянск - виждаме го. Бях там, поздравих момчетата. Благодаря на всяко подразделение, на всеки, който се бие тук, на всеки, който унищожава окупатора“, каза той.

Украинският президент подчерта, че сега е изключително важно да се постигнат резултати на фронта, за да може Украйна да постигне резултати в дипломацията. „Ето как работят нещата: всички наши силни позиции вътре в страната са силни позиции в разговора за прекратяване на войната“, каза Зеленски.

По-рано украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск, а всички северозападни покрайнини на града са прочистени и, че стотици руски военнослужещи са обкръжени там. Засега информацията не е потвърдена от независими източници.

„Отбранителните сили освободиха Радковка и Кондрашовка, а също така поставиха Голубовка под огневи контрол. След това бяха освободени Мирни и северозападните покрайнини на самия Купянск“, се казва в изявлението.

Според мониторинговия проект DeepState, операцията продължава, тъй като в централната част на града все още съществуват руски военни.

„Вече има доста кадри онлайн, потвърждаващи успешната операция, така че публикуваме информацията, за която вече е безопасно да се говори“, обясниха анализаторите.

През последните седмици Русия твърди, че е превзела няколко важни позиции на фронтовата линия, включително логистичния център Покровск в Донецка област и градовете Купянск и Волчанск в Харковска област.