Роберт Фицо: Словакия ще блокира всеки план на ЕС за финансиране на украинската армия

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че ще отхвърли всяко предложение на Европейския съюз, което би задължило Словакия да допринася финансово за украинската армия, съобщава MEDIAFAX.

Роберт Фицо, лидер на управляващата популистка партия СМЕР, заяви в парламента в четвъртък, че е изпратил официално писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща преди предстоящата среща на върха на ЕС.

По-късно той публикува видеозапис, в който чете писмото, адресирано до парламента, изпратено и до Коста.

"Словакия няма да бъде част от планове, които само удължават страданията и убийствата. На следващия Европейски съвет няма да подкрепя никакво решение, което би финансирало военните разходи на Украйна“, се казва в писмото.

В записа Роберт Фицо заяви следното: "Уважаеми господин председател на Европейския съвет, позволете ми да коментирам последните предложения на Европейската комисия за осигуряване на финансовите нужди на Украйна за периода 2026-2027 г., включително използването на замразени руски активи".

"Отдавна и ясно изразих позициите си относно военния конфликт в Украйна. Този конфликт няма военно решение. Стратегията на Европейския съюз спрямо конфликта е погрешна и неефективна, а продължаването на войната е просто безсмислено престъпление, без да се укрепи позицията на Украйна за мирни преговори".

"Заявявам съвсем ясно, че не съм в позиция да подкрепя на следващия Европейски съвет каквото и да е решение за финансовите нужди на Украйна, което би включвало покриване на военните разходи на Украйна през следващите години", написа още премиерът.

Позицията на премиера Роберт Фицо противоречи на повечето лидери на Европейския съюз, които подкрепят помощта, предоставена на Украйна, но е в съответствие с позицията на унгарския президент Виктор Орбан.

Той също така заяви, че замразените руски активи не трябва да се използват за военна подкрепа: "Използването на замразени руски активи може пряко да застраши американските мирни усилия, които разчитат на използването на тези ресурси за възстановяването на Украйна".

Освен това Фицо заяви, че Словакия предлага помощ и в невоенни области.