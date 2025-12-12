Проказа в Румъния: Два потвърдени случая за два дни

Двете сестри пътували до Азия през септември, за да посетят майка си, която била болна от инфекциозното заболяване

Втори случай на проказа в Румъния в рамките на два дни беше потвърден в петък в Клуж-Напока, а други две жени се изследват за същото заболяване. И четирите са работили като масажистки в един и същ СПА салон, а здравните власти са разпоредили временно затваряне на заведението и пълна дезинфекция, съобщава румънският телевизионен канал Digi24. Министърът на здравеопазването Александру Рогобете заяви, че клиентите на салона, където са потвърдени двата случая, не трябва да се притесняват или да се подлагат на допълнителни медицински прегледи.

В петък в Клуж-Напока беше потвърден втори случай на проказа при сестрата на първата жена, при която е потвърдено заболяването. Други двама техни колеги са изследвани за същото съмнение.

Първите две пациентки, сестри на 21 и 25 години, са постъпили в болницата в окръг Клуж в края на ноември. Лабораторни изследвания потвърдили наличието на бактериите и впоследствие беше поставена официалната диагноза в случая на първата жена. Двете сестри пътували до Азия през септември, за да посетят майка си, която била болна от инфекциозното заболяване. Според съобщенията, те са се заразили с болестта там, преди да се върнат в Румъния.

След като заболяването беше потвърдено, властите разпоредиха временно затваряне на СПА салона, където двете работеха, и пълна дезинфекция. Всички служители бяха насрочени за медицински прегледи, а епидемиологичното разследване беше разширено и до скорошни клиенти. "(Клиентите на салон номер ) не трябва да се притесняват или да се подлагат на каквито и да било прегледи, защото Държавната санитарна инспекция и Дирекцията за обществено здраве ще проведат обширно епидемиологично разследване, включително с клиенти от скорошен период", заяви в петък министърът на здравеопазването Александру Рогобете.

Министърът на здравеопазването: "Това не е предупреждение за обществено здраве"

Рогобете обясни, че предаването на болестта изисква продължителен контакт. "Лицето, при което е потвърден вирусът, е прекарало един месец с майка си в Азия, в същия апартамент. Майка ѝ сега е в болницата, потвърдена е тази бактерия, така че най-вероятно контактът е осъществен оттам. Необходим е продължителен контакт. Когато казвам продължителен, имам предвид 2-3-4 седмици. Това заболяване не може да се предаде толкова лесно от масажен сеанс", посочи той.

Министърът добави, че дейността на салона е временно преустановена, но нещата ще се нормализират в началото на следващата седмица. "В салона бяха взети абсолютно всички специфични мерки за дезинфекция, както е посочено от Държавната санитарна инспекция, така че няма опасност. Хората трябва да разберат това", каза здравният министър.

В този контекст Рогобете подчерта, че това не е предупреждение за обществено здраве. "Информацията наистина е тревожна, защото от 1981 г. насам не сме имали нито един потвърден случай на проказа в Румъния, но това не е предупреждение за общественото здраве, не е епидемиологично предупреждение. В момента наблюдаваме и контролираме ситуацията. Разбира се, ако бъдат потвърдени още хора, тогава ще въведем всички специфични мерки. Но в момента това не е така", заключи той.