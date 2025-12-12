ВСУ на Украйна отново удариха руски активи в Каспийско море

Още по темата: Украйна удари с дронове петролна платформа на "Лукойл" 11.12.2025 13:03

Два руски кораба, които според украинските съобщения са превозвали военна техника и оръжие в Каспийско море, са били поразени от Силите за специални операции в сътрудничество с движението "Черная Искра“, предава УНИАН.

Както съобщават Силите за специални операции на ВСУ в Telegram, представители на движението са предоставили подробна информация за маршрута и товара на поразените кораби.

"Сред поразените кораби са "Композитор Рахманинов“ и "Аскар-Сариджа“, които се използват от РФ за военни цели и са под санкции от САЩ заради участието си в доставката на военни товари между Иран и РФ“, се посочва в съобщението.

"ССО продължават да предприемат асиметрични действия с цел подкопаване на настъпателните способности на руската армия", се посочва в съобщението.

Ден по-рано бе съобщено, че бойци от центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са ударили с дронове нефтената платформа "Филановски", принадлежаща на компанията "Лукойл-Нижневолжскнефт", спирайки нефтодобивът на десетки сондажи.