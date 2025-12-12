Полша откри таен тунел за мигранти на границата с Беларус (ВИДЕО)

Над 180 мигранти преминаха нелегално в Полша през тунел, скрит в гора на границата с Беларус, съобщава „Ройтерс“. Според полската гранична охрана около 130 от тях са били задържани вчера, след откриването на тунела, докато останалите все още са в неизвестност.

Тунелът е изкопан през корени и гола земя, поддържан от дървени стълбове и метални пръти, с височина едва 1,5 метра. Граничната охрана публикува видео на съоръжението.

Полша, членка на ЕС, се бори с мигрантска криза на границата с Беларус от 2021 г. Варшава обвинява Минск в опит за дестабилизиране на страната чрез насърчаване на мигранти от Близкия изток и Африка да преминават границата. Беларус многократно отхвърля тези обвинения.

Това е четвъртият тунел, открит тази година в Подляско войводство. На място са задържани и 69-годишен поляк и 49-годишен литовец, които са пристигнали, за да вземат мигрантите.

„Скритият вход в гората се е намирал на около 50 метра от беларуската страна на границата, а изходът – на около 10 метра от полската бариера“, уточнява граничната охрана.