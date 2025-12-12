В Германия прогнозират още 15 години икономическа криза

Германия е изправена пред още 15 години икономическа криза, ако не бъдат приложени структурни реформи, според Тимо Волмерсхойзер, експерт в института Ifo.

"Ако не проведем структурни реформи и не постигнем увеличение на дела на икономически активното население, потенциалът за растеж ще падне до нула до края на десетилетието и ще премине в отрицателна територия през 30-те години на миналия век", каза той в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Според изданието, това означава, че страната е изправена пред допълнителни 15 години икономическа стагнация или дори рецесия, нещо безпрецедентно в съвременната германска история. Волмерсхойзер заяви, че разходите за социални помощи, включително пенсии и здравеопазване, се превръщат в "бомба със закъснител". Той също така смята, че тези разходи не могат да бъдат финансирани на сегашните нива без икономически растеж.

Изданието отбелязва, че икономистите от Ifo са преразгледали прогнозите си, тъй като преди това са приемали, че Германия рано или късно ще се върне към темповете на растеж отпреди пандемията, когато БВП нарастваше с 1-2% годишно. Това беше съпроводено със стабилно увеличение на заетостта и следователно на данъчните приходи. Седем месеца след началото на управлението на Фридрих Мерц, икономистите стигнаха до заключението, че този сценарий вече не си струва да се разчита, тъй като мерките, обявени от правителството, макар и да осигуряват краткосрочен тласък на икономиката, ще бъдат недостатъчни за дългосрочен устойчив растеж.

"На германската икономика ѝ липсва динамика, тъй като коефициентът на участие на работната сила, корпоративните инвестиции и растежът на производителността намаляват", обясни Волмерсхойзер.

Припомняме, че институтът Ifo публикува актуализирана икономическа прогноза, която ревизира надолу темпа на растеж на БВП на Германия. Растежът през 2025 г. ще бъде 0,1%, което е по-малко от прогнозата от 0,2% през пролетта. През 2026 г. БВП ще нарасне с 0,8% (1,3% в предишната прогноза), а през 2027 г. - с 1,1%, което е по-малко от прогнозираните 1,6%. Икономисти от Института за световна икономика в Кил (IfW) също ревизираха надолу прогнозите си.

В Германия домакинствата харчат повече от половината от бюджета си за жилище и храна, според данни на Федералната статистическа служба (Destatis).