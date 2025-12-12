Меркел обясни защо спря да използва характерния си жест

Бившият германски канцлер Ангела Меркел вече не използва характерния си жест – държане на ръцете, събрани във формата на диамант малко под нивото на гърдите. В интервю за германското издание Stern тя обясни, че просто "вече не ѝ отива".

Меркел също така заяви, че хората все още понякога правят този жест в нейно присъствие, шеговито го наричайки "плагиатство".

Освен това бившата германска канцлерка сподели, че никога не е обръщала внимание на прякорите, които други политици и обществеността са ѝ давали. Сред тях са "Кралица майка", "Майка" и "Малкият Кол". Последният прякор се свързва с бившия германски канцлер Хелмут Кол, в чието правителство Меркел започва политическата си кариера.

Меркел беше канцлер на Германия от 22 ноември 2005 г. до 8 декември 2021 г. Тя беше първата жена, заемала поста, и третата най-дълго заемана в германската история.