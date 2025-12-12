Силен взрив разтърси Одеса

Силен взрив отекна в 15:51 часа днес в централната част на украинския черноморски град Одеса, съобщиха местни канали в „Телеграм“. Тревогата беше обявена по-рано в 15:21 часа, а властите призоваха местните жители незабавно да се укрият в бомбоубежища, пише БТА.

"Нови цели летят към Одеса, Черноморск, Затока и Южни от акваторията на Черно море", пишат още местни канали в "Телеграм".

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които представляват третата по численост общност в региона според последното официално преброяване. В самия град Одеса българската общност наброява около 50-60 хиляди души, а най-големите компактни групи са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.