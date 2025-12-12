Украйна иска да се присъедини към ЕС до 2027 г.

ЕК предложи да започне преговори за членство на Украйна в ЕС още през 2024 г., но тези планове бяха блокирани от вето на Унгария

Украинският вариант за мирно уреждане, както е предаден на САЩ, предвижда присъединяване към Европейския съюз до 1 януари 2027 г., съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Вестникът отбелязва, че Брюксел подкрепя стремежите на Киев, въпреки че подобно бързо приемане на Украйна в ЕС би изисквало "пренаписване на процедурите за присъединяване на блока".

Европейската комисия предложи започването на преговори за членство на Украйна в ЕС още през 2024 г., но тези планове бяха блокирани от вето на Унгария.

Преговорите за присъединяване имат за цел да приведат законодателството на страната кандидатка в съответствие с това на Европейския съюз. Те обикновено продължават повече от 10 години и няма строг график за процеса. Например, Турция започна преговори за присъединяване към ЕС през 2005 г. и те продължават вече 20 години без реална перспектива страната да се присъедини към блока, припомня ТАСС.